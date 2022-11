Ook sportlegende Tom Brady aangeklaagd om promotie cryptobeurs FTX

Volgens hem zou het bedrijf zich bewust op ondeskundige investeerders hebben gericht met promotieacties waarin sportsterren als Tom Brady en Stephen Curry een rol speelden. Ook de American football-legende en de bekende basketballer worden als gedaagden genoemd.

In een klacht die bij de federale rechtbank in Miami is ingediend, vraagt Edwin Garrison uit Oklahoma of hij een groep van „duizenden, zo niet miljoenen, consumenten in het hele land” mag vertegenwoordigen. Dat zouden dan alle Amerikaanse beleggers zijn die een FTX-cryptorekening hebben. Volgens de klager zijn de FTX-klanten erin geluisd.

Garrison beweert dat FTX beroemdheden gebruikte, naast Brady en Curry gaat het ook om supermodel Gisele Bündchen en basketbalgrootheid Shaquille O’Neal, om de niet-gecertificeerde beleggingen van de beurs te promoten. Daarmee werden beleggers in een piramidefraude geloodst. Piramidefraude is een methode om mensen op te lichten door bijvoorbeeld een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten.

Commercial

Brady en zijn ex Bündchen filmden een commercial genaamd „FTX. You in?” waarin ze mensen aanmoedigden om lid te worden van het platform, aldus de klacht. Volgens Garrison hebben Amerikaanse consumenten meer dan 11 miljard dollar schade geleden. Zijn juridische team zei in de rechtszaak dat het „vele belastende FTX-mails en verklaringen” had gevonden, maar zei niet wat erin stond of wat ze belastend maakte.

De rechtszaak, die om niet nader omschreven schadevergoeding vraagt, is de eerste die tegen Bankman-Fried en zijn bedrijven is aangespannen sinds de faillissementsaanvraag van FTX. De faillissementsaanvraag voor bescherming tegen schuldeisers kan Garrison en anderen beperken in hun pogingen om geld terug te krijgen.

Het is niet voor het eerst dat beroemdheden worden aangeklaagd om dergelijke promotieacties. Tv-persoonlijkheid Kim Kardashian en bokser Floyd Mayweather werden eerder aangeklaagd vanwege het vermeend oplichten van investeerders in een cryptomunt genaamd EthereumMax. De twee beroemdheden wisten in een voorlopige uitspraak vorige week om de aanklacht te verwerpen de rechter aan hun zijde.