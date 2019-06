Rijken laten diamanten lopen

De grote producent De Beers is 33% omzet op jaarbasis kwijtgeraakt.

Met name rijke Chinezen kochten over de grens graag diamanten, zoals in Antwerpen en Amsterdam. De Beers probeerde met prijsacties de omzet te stabiliseren.

Dat leidde er echter ook toe dat handelaren en vermogenden die eerder stenen hadden gekocht, en vervolgens krap bij kas raakten, die weer hebben aangeboden.

De Amerikaanse markt is nog wel degelijk, koop en verkoop blijven op peil, aldus De Beers in een vooruitblik van die markt.

Vorig jaar zette de marktleider De Beers, jarenlang de ook de trendsetter als leverancier van de hoogste karaats diamanten, de eerste schreden in laboratoriumstenen gemaakt van onder hoge druk geperste steenkool. Die zijn fors goedkoper.

Opkomst kunstdiamanten

Daarmee bedient de producent het lagere prijssegment. Die markt zal alleen maar groeien in marktaandeel, aldus ABN Amro. Zakenbank Morgan Stanley voorspelde eerder dat labdiamanten in een extreem scenario in drie jaar 15% marktaandeel hebben.

Dat krijgt grote gevolgen: kopers van de natuurstenen zoals retailers en juwelenverwerkers zullen minder originele diamanten aanschaffen en op voorraad houden.