Saoedi’s zien geen muziek meer in evenementenreus Live Nation

De uitverkoop van 12,3 miljoen aandelen van Live Nation door het staatsinvesteringsfonds zette het aandeel op Wall Street maandag flink onder druk.

Eerder dit jaar deed het staatsinvesteringsfonds ook al zijn volledige belang in cruisemaatschappij Carnival van de hand.

Vooral de evenementenbranche en de toeristisch sector zijn in zwaar weer terechtgekomen als gevolg van de coronapandemie.

Liberty Media is de grootste aandeelhouder van Live Nation met een belang van 25%. Ook Vanguard heeft een groot belang is met 7% van de aandelen in handen.