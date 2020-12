Profiel: Oud-Akzobaas Kees van Lede volgde eigen koers

In de jaren tachtig was hij voorman van ondernemerskoepel VNO. „Hij verdedigde de ondernemersbelangen op een professionele en erudiete manier”, zegt Arie Kraaijeveld. Die was in die jaren tachtig voorzitter van metaalkoepel FME, toen Van Lede werkgeversvoorzitter was. „De jaren tachtig was een tijd van polarisatie, maar daar deed hij niet aan mee. Met zijn houding ontwapende Van Lede een deel van de vakbeweging, waardoor er toch een gesprek kon ontstaan.” Trots was hij op zijn prefab-villa in het bos aan de rand van Hilversum, die hij eind jaren tachtig uit Denemarken had laten komen.

Het langst bleef Van Lede in zijn carrière bij Akzo Nobel, waar hij twaalf jaar zat. Hoewel Kraaijeveld Van Lede als ’hoffelijk’ omschrijft, volgt Van Lede in die jaren steeds meer zijn eigen koers. Na zijn vertrek bij Akzo bekritiseerde hij openlijk zijn opvolger Hans Wijers, die farmarcietak Organon had verkocht. Van Lede schond daarmee de ongeschreven regel in het ’old-boys’-netwerk om geen kritiek op opvolgers te hebben. Akzo Nobel zou te klein worden door de verkoop en het paste niet bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid, zo vond Van Lede.

Later volgden er commissariaten bij veel Nederlandse multinationals, zoals Heineken, Philips, luchtvaartcombinatie Air France KLM en voedingsconcern Sara Lee. Daardoor werd hij meerdere malen ’de machtigste commissaris van Nederland’ genoemd. Het in veilig vaarwater brengen van het beursgenoteerde installatieconcern Imtech, dat in problemen was geraakt door fraude, mislukte. Het concern ging in 2015 failliet.

Een van de laatste bijbanen van Van Lede was een adviseurschap van de Amerikaanse zakenbank JP Morgan. Van Lede regelde in die hoedanigheid in 2015 een etentje in museum Van Loon, waarbij de ceo van JP Morgan aanschoof, en Michael Enthoven, die belast was met de verkoop van Abn Amro namens het staatsagentschap NLFI. Dat Van Lede dit regelde, wekte de woede van toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Contact met banken die de beursgang wilden uitvoeren, was op dat moment namelijk niet toegestaan.

Van Lede kwam aan het eind van zijn leven tot ’inkeer’ ten aanzien van het aandeelhouderskapitalisme. Hoewel zijn carrière grotendeels in dienst stond van de aandeelhouderswaarde, stelde Van Lede begin dit jaar dat dit was doorgeschoten. Hij vond dat aandeelhouders te veel in de watten werden gelegd. Werknemers hadden in zijn ogen te weinig geprofiteerd van de groei van bedrijven in de afgelopen decennia.