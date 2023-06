Beursblog: AEX en Wall Street in het rood, Apple verliest

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De Amsterdamse beurs is voorzichtig aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX-index sloot maandag 0,2% lager op 763,27 punten. IMCD was wel in trek bij beleggers met een plus van 1%.