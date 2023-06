Beursblog: IMCD en Shell leggen steun onder hogere AEX; Takeaway in trek

De AEX houdt maandagochtend de blik opwaarts gericht. Vooral IMCD kan op flinke kopersinteresse rekenen. De aantrekkende olieprijzen geven Shell de wind in de rug. In de Midkap valt Takeaway in de smaak.