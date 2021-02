Eerste Brexit-maand verre van vlekkeloos

Premium Financieel

Zo ziet het nieuwe Shell-concern er straks uit

Shell publiceerde rampzalige jaarcijfers over 2020. Maar de aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de verbouwing van het bedrijf, die op 11 februari in zijn geheel uit de doeken wordt gedaan. Wat weten we tot nu toe, en hoe groot en hoe groen wordt die herstructurering?