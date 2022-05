’Drugscriminaliteit komt door gedoogbeleid’

Wilting kent De Vries uit de tijd van de Heineken-ontvoering, toen hijzelf politiewoordvoerder was en De Vries, destijds Telegraaf-journalist, de ene na de andere primeur had. Wilting gaf een try-out van zijn theatertour Code Blauw, waarmee hij door het land wil trekken om zijn ervaringen met het publiek te delen. Zo herinnert hij zich hoe het politiebureau op het Leidseplein in Amsterdam een coffeeshop werd. Hij vroeg de toenmalige uitbater Henk de Vries hoe hij aan de drugs kwam: „’Die koop ik bij criminelen’, was het antwoord.”

Dat was volgens Wilting „het begin van de ellende waar we nu in zitten”. Hij vervolgt: „’Eén pilletje mag’, werd gezegd door de overheid. Eén werd twee, twee werden er vier, enzovoort. Nu zijn we de grootste xtc-exporteur ter wereld.” Het gedoogbeleid van de overheid heeft in Wiltings ogen de georganiseerde drugscriminaliteit gelegaliseerd: „Dealers zijn er ’schathemeltjerijk’ door geworden. Ze wanen zich oppermachtig en ze gaan volledig hun eigen gang.”

De drugscriminaliteit is een van de vele aspecten van de theatershow van Wilting. Ook de vele rellen in Amsterdam passeren de revue, zoals rond de Damslapers, de krakers en de inhuldiging van koningin Beatrix. Hij vertelt over zijn ervaringen met de RaRa-beweging, de IRT-affaire, de liquidatie van Klaas Bruinsma, de Satanskerk en het neerschieten van de portier van Yab Yum en nog veel meer. Met plaatsvervangende schaamte zal menigeen in het publiek beluisteren wat hij zegt over de schandalige manier waarop politiemensen werden belaagd, bedreigd en lastiggevallen, enkel en alleen omdat ze van de politie waren.

„Het lijkt misschien anders”, is een van de positieve boodschappen, „maar destijds waren er meer liquidaties dan nu.”