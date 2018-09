RadioShack sluit veel winkels

Na de sluiting telt RadioShack nog ongeveer 4000 winkels in de VS. Het bedrijf heeft te kampen met een fors dalende verkoop door minder klanten en felle concurrentie en is bezig met een reorganisatie. De omzet zakte in het afgelopen kwartaal met 20 procent tot ruim 935 miljoen dollar (679 miljoen euro) en er werd een nettoverlies geleden van 191,4 miljoen dollar. Een jaar eerder stond een min onder de streep van ruim 63 miljoen dollar. De cijfers waren slechter dan analisten hadden verwacht.

In de elektronische handel voorbeurs in New York ging het aandeel RadioShack ongeveer 28 procent omlaag.