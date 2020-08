Brood voor een kwartje: spotprijzen tegen voedselverspilling

De supermarkt plaatste onder meer een paginagrote advertentie in De Telegraaf om aandacht te vragen voor de actie ’Samen tegen verspilling’. Lidl hoopt zo binnen een jaar een derde minder voedsel weg te moeten gooien.

Kwartje

Alle producten die nog houdbaar zijn tot die dag, liggen voor €0,25 in de schappen. Vlees, vis en vegetarische producten kosten het dubbele.

Groente en fruit dat bijna op moet wordt in dozen van twee kilo aangeboden via de app Too good to go, en app waarmee winkels en horeca producten aanbieden die anders zouden worden weggegooid.

Bekijk ook: 5 bespaartips voor boodschappen

Het afgelopen jaar experimenteerde Lidl al in enkele winkels met spotprijzen voor artikelen die die bijna niet meer houdbaar zijn. Nu gaat elk filiaal ermee werken. De producten die voor een kwartje of vijftig cent worden gekocht, moeten wel dezelfde dag worden gegeten of ingevroren.