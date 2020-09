Veel ergenis over sterke stijging zorgpremie

Bij DSW gaat de premie voor de standaard zorgverzekering in 2021 met €6,50 omhoog tot €124,50 per maand. Andere zorgverzekeraars komen pas over enkele weken met hun nieuwe tarieven, maar het lijkt erop dat de premie volgend jaar gemiddeld genomen een paar euro hoger uitpakt dan het kabinet bij Prinsjesdag voorzag.

Dat lijkt te overzien, maar toch baalt driekwart van de respondenten aan de peiling hiervan. Hiervan meldt een ruime meerderheid het financieel al zwaar te hebben.

Van de respondenten die zich niet druk maakt om die paar euro zien de meesten het als een goede geste naar het zorgpersoneel. De premieverhoging komt namelijk deels bij hen terecht.