Teslin: gematigder aandelenrendement in 2020

De onafhankelijke vermogensbeheerder rekent op „een gematigd aandelenrendement” afgezet tegen 2019.

Groei kwam voor het fonds afgelopen jaar van deze opleving van aandelenkoersen in sectoren die herstelden van de terugval van eind 2018, meldt Teslin woensdagochtend. Het fonds belegt breed in een Nederlandse bedrijven. Het nam recent een belang in de telecomdienstverlener CM.com en zegt dit jaar enkele grote investeringen te verwachten.

Het aandelenfonds Teslin Participaties, dat in Nederlandse smallcaps investeert, sloot het jaar af met een rendement van 27,4%. Dat komt onder andere door de verkoop van het belang in Reesink, dat eind september werd overgenomen door Triton Partners.

Afbouw belang in Neways

Het bouwde zijn belang in toeleverancier Neways begin deze week met bijna de helft af tot 4,6%. Tegelijkertijd namen de rendementen die de chipmachinebouwer Besi en fietsenfabrikant Accell boekten een aanzienlijk deel van het rendement voor hun rekening. Volgens fondsbeheerder Jan-Jaap Bongers zal Besi dit jaar profiteren van de verdere digitalisering.

Supermarktketen Sligro bood Teslin minder rendement. „We blijven nauwgezet volgen of de maatregelen van het bestuur tot gewenste resultaten leiden”, meldde fondsmanager Jan-Jaap Bongers.

Het aandelenfonds Gerlin, dat in Duitse smallcaps investeert, behaalde binnen Telin een rendement van 22,7%. Het fonds Midlin, dat zich op Nederlandse, Duitse en Belgische midcapfondsen richt, realiseerde een rendement van 27,9%.

