Nederland bereid weer de knip te trekken voor Air France KLM

In totaal wil Air France KLM meer dan 1,9 miljard nieuwe aandelen uitgeven tegen een koers van 1,17 euro. Van de opbrengst wordt 1,7 miljard euro gebruikt voor terugbetaling van coronasteun van de Franse staat. Nederland gaat daaraan meebetalen. Ministers Kaag (Financiën) en Harbers (Infrastructuur) schrijven aan de Tweede Kamer dat ze hun belang in het luchtvaartbedrijf, ruim 9 procent, op peil willen houden.

Daarvoor moet Nederland zo’n 220 miljoen euro neerleggen. Als het kabinet dat niet zou doen, zou het belang van de Staat verwateren tot zo’n 2 procent, schrijven de ministers. Aangezien toenmalig minister Hoekstra (Financiën) de aandelen juist kocht om serieus mee te kunnen praten in het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf, zou een verwatering tot zo’n klein belang de investering van destijds nagenoeg zinloos maken.

De Nederlandse Staat was eerder juist met de Europese Commissie en Air France KLM in onderhandeling over kapitaalsteun. Daarbij zou een deel van de staatssteun, het bedrijf kreeg 3,4 miljard aan staatsleningen en -garanties tijdens de coronacrisis, omgezet worden in kaptaal om de balans te versterken. Maar Kaag en Harbers schrijven dat die vorm van steun volgens Air France KLM niet meer nodig is. Het bedrijf is zelfs al begonnen met het terugbetalen van de steunleningen.

Pijnpunt bij de onderhandelingen over die kapitaalsteun waren de voorwaarden die Brussel daar mogelijk aan zou stellen. KLM zou dan slots op Schiphol in moeten leveren. Daar is bij de aandelenemissie geen sprake van, omdat Nederland al aandeelhouder is en in deze deal dus als ’normale investeerder’ wordt gezien in plaats van leverancier van staatssteun.

Tweede Kamer

Het meedoen aan de emissie moet nog wel goedgekeurd worden door het parlement. De Tweede Kamer is vorige week in vertrouwen al geïnformeerd over het voornemen. Probleem is dat het aangeven van de uitdelen doorgaans een stuk korter is dan het parlementaire proces, onderkennen Kaag en Harbers ook: „Daarbij beseft het kabinet zich ten zeerste dat dit verzoek ongebruikelijk is en veel flexibiliteit van uw Kamer vraagt.”

Hoekstra werd bij de aankoop van de aandelen in Air France KLM juist op de vingers getikt door de Algemene Rekenkamer, omdat het parlement geen goedkeuring gaf aan de uitgaven. Kaag en Harbers schrijven nu niet mee te doen aan de aandelenemissie als Eerste en Tweede Kamer niet op korte termijn de uitgave goed kunnen keuren.

Franse Staat

Ook de Franse staat, de grootste aandeelhouder van Air France KLM met een belang van 28,6 procent, doet mee en zal daarmee zijn belang op niveau houden. Onlangs werd bekend dat Air France KLM een grote deal over luchtvracht had gesloten met de Franse containervervoerder CMA CGM. Dat laatste bedrijf koopt zich tijdens de emissie in voor 400 miljoen euro en had eerder al aangegeven voor maximaal 9 procent een belang te nemen. Partners China Eastern Airlines en Delta Air Lines doen ook mee. De laatste twee zullen hun belang echter ongeveer halveren omdat ze een deel van hun rechten op de emissie aan CMA CGM verkopen.

Air France KLM werd keihard geraakt door de coronapandemie, die internationale vliegreizen een tijdlang vrijwel onmogelijk maakte. De onderneming kreeg miljarden aan staatssteun om te kunnen blijven vliegen. Ook na het opheffen van de strengste beperkingen voor reizigers verkocht de luchtvaartcombinatie minder tickets. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie sloot 2021 af met een miljardenverlies. Tijdens het tweede coronajaar kwam er gedurende het jaar wel wat herstel, toen coronamaatregelen versoepeld werden en er meer gevlogen kon worden, maar onder de streep bleef een verlies van bijna 3,3 miljard euro staan.