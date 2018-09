Rentebesluit ECB domineert handelsweek

,,De daling van de inflatie in Europa is enigszins gestabiliseerd. Het gaat er donderdag bij de ECB echt om welke instrumenten het nu wil inzetten. Want de groeicijfers zijn al wel bekend en niet uitzonderlijk slecht gebleken. De ECB is niet duidelijk geweest over wat het wil. Zelfs naar een negatieve rente op deposito's gaan is doenbaar en valt zeker binnen het ECB-mandaat'', schetst Geerdink een scenario dat in de markt steun krijgt.

,,Een nieuw steunprogramma voor landen, zoals het vorige kredietprogramma LTRO, behoort tot de mogelijkheden. De vorige had weinig effect op de reële economie. Veel steun vanuit de ECB is bij de banken is blijven plakken, die hebben dat geld weinig doorgezet naar kredieten voor consumenten en bedrijven. De koopkracht van consumenten moet verbeteren, dit is een instrument. De ECB heeft de ruimte om het te doen en ze zijn creatief.''

Maandag domineren allereerst nog de inkoopmanagerscijfers. China presenteert ze in de vroegste ochtenduren, Nederland volgt om negen uur, voor de eurozone is een vergelijking om tien uur te maken.

In de middag kijkt de markt naar cijfers over de VS en of de Amerikanen hun uitgaven op het herstel van hun economie hebben aangepast. Gevolgd om vier uur door cijfers over de Amerikaanse bouwuitgaven, de Amerikaanse inkoopmananagersindex en de toonaangevende verkopen van Dodges tot Toyota’s in de VS om acht uur ’s avonds.

Weathernomics

,,Amerikaanse car sales, de verkoop van bestaande woningen en banencijfers van DPA zeggen mij momenteel wel meer over in hoeverre de gewone Amerikanen aan het uitgeven is. De ECB en Yellen bij de Fed geven alleen commentaar over het tempo - de markt wil ook duidelijke economische trends zien”, zegt Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.

,,De zware winter heeft een enorm effect op de Amerikaanse economie gehad: je ging met vier keer zoveel sneeuw voor de deur in die dagen geen auto testen of een nieuw huis bezichtigen. Consumenten bleven thuis. Deze week wordt duidelijk of het weathernomics of real economics is geweest. Of daarna zonder die weersinvloed dat herstel doorzet. Dat is gewone economie en die cijfers zijn scherper dan een overigens belangrijke prognose van centrale banken”, aldus Bender.

Dinsdag presenteert energiereus RWE de jaarcijfers. Volgens het Duitse Handelsblatt hakken de crisis en zachte winter erin: RWE zou €3 miljard verlies bekend maken, na een afschrijving van €4,8 miljard. Alle analisten noemen ook de OESO-cijfers van de consumentenprijzen in deze economische zone om twaalf uur als richtinggevend voor de handel.

Vanuit Brussel is een uur eerder duidelijk geworden hoe de inflatie de consumentenprijzen in doorsnee heeft geraakt. Vorige week meldde de Europese Commissie dat de eurozoneeconomie in 2014 en 2015 naar verwachting groeit met respectievelijk 1,2 en 1,8%.

Carrefour

Woensdag toont de supermarktketen Carrefour hoe de Fransen hun uitgaven op de lichte groei hebben aangepast. Gevolgd door Duitse inkoopmanagersindex voor diensten over februari, die voor de 28 landen in de Europese Unie en de detailhandelscijfers in de eurozone met 18 landen. Om elf uur wordt de stand van de detailhandel in de EU duidelijk na de presentatie van zijn omzetten.

In de middag zijn vanaf een uur koersbewegingen te verwachten als overzichten van de laatste werkloosheidsaanvragen in de VS worden gepresenteerd, met kort erna het beeldbepalende ADP-banenrapport.

De cruciale donderdag begint met een ochtendje bedrijvencijfers: Vastned Retail, het sterk fluctuerende Pharming, de RTL Group en Gemalto geven een doorkijkje in uitgaven in meerdere sectoren.

Of Nederland zijn overheidsuitgaven heeft kunnen beteugelen blijkt om negen uur, in combinatie met het belangrijke inflatiecijfer. De ontwikkeling van de Duitse fabrieksorders wordt om twaalf uur gemeld.

Britse groei

,,De Britse centrale bank zal donderdag aangeven hoe de inflatie wordt verwerkt: Groot-Brittannië groeit sneller dan de rest van Europa en is de VS op veel terreinen ook voor. Zijn rentebesluit en de bewoording zullen laten zien hoe de Britten de groei zullen proberen te stimuleren, met de inflatieontwikkeling in het achterhoofd”, zegt Geerdink van Petercam over het besluit dat donderdag om een uur wordt gepresenteerd.

De Bank of England zal zeker blijven stimuleren, maar relevant is of het ''extreem, gematigd of neutraal faciliterend'', zo schetst de Petercam-fondsmanager de menukaart.

Om half drie zit de markt op het puntje van zijn stoel als de ECB het rentebesluit toelicht. ,,Naar verwachting gaan ze niets met de eurozonerente doen, de kans op een verlaging om de economie nog meer aan te jagen acht ik minimaal”, stelt ook Petimezas.

Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) zag afgelopen donderdag een lage inflatie in de eurozone, de rente zou dat pad volgen op het inmiddels historisch lage peil van 0,25%, bij een economische groei van 1,1% - tegen 1% prognose.

De ECB meldt vandaag ook zijn visie voor de periode tot 2016. BNP Paribas Fortis verwacht dat het orgaan zijn basisrente naar beneden bijstelt, van 0,25% tot 0,10%.

De rente op staatsobligaties liep vorige week op, de overnight rentes staan iets hoger – maar zijn stabiel, de geldmarktrentes bewegen ook niet drastisch. ,,Toch ook duidelijke tekens dat de ECB niet drastisch gaat ingrijpen”, vermoedt AFS-analist Petimezas.

Amerikaanse werkloosheid

De cijfers worden zeker afgezet tegen de indices van de Amerikaanse wekelijkse werkloosheidsaanvragen, om vier uur online, de arbeidsproductiviteit, de recente fabrieksorders en loonkostenontwikkeling in de VS.

Na het besluit en de Amerikaanse cijfers komt de supermarkt voor kantoorartikelen Staples met kwartaalcijfers. Daarin nog niet de $26 miljoen die het aan een voormalige, ontslagen werknemer moest betalen vanwege leeftijdsdiscriminatie. De keten zal volgens de consensus van analisten over zijn vierde kwartaal een sterke winstgroei boeken op jaarbasis, van $0,12 per aandeel naar $0,40 op een omzet van $5.98 miljard tegen een hogere omzet van $6,57 miljard vorig jaar.

Nabeurs geeft de Fed inzicht in de ontwikkeling van de geldhoeveelheid in de markt.

Hoe herstelt zich Ballast Nedam, lang de witte raaf in de bouwmarkt, na drie keer een winstalarm op rij? Vrijdagochtend zal de vertrekkende topman Bruijninckx waarschijnlijk voor het laatst de cijfers toelichten. Het bouwbedrijf heeft veel krediet verloren bij aandeelhouders en zal de markt gerust moeten stellen.

Fugro en Galapagos volgen die ochtend. Air France KLM toont zijn laatste vervoerscijfers. Een historische dag verder voor het belaagde Simac: het is zijn laatste handelsdag aan Euronext.

In de middag gaat de aandacht vooral uit naar de officiële Amerikaanse cijfers over de ontwikkeling van de banengroei en zijn handelsbalans. Of de Amerikanen hun creditcard ruimhartig hebben getrokken zal vrijdagavond blijken, maar nog wel binnen openingsuren van Wall Street, en zo effect kunnen krijgen op de handel.