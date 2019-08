Sony verkoopt belang in Olympus

De twee concerns gaan wel door met hun zakelijke samenwerking, zo benadrukten ze in afzonderlijke verklaringen. De verkoop van het belang was een van de voorstellen die de Amerikaanse activistische investeerder Third Point deed aan het bestuur van Sony, om de kapitaalstructuur bij de onderneming te verbeteren.

Topman Daniel Loeb van het fonds, dat een belang met een waarde van 1,5 miljard dollar heeft opgebouwd in Sony, pleit ook voor verdere ingrijpende maatregelen bij Sony. Zo zou de chipdivisie moeten worden afgesplitst en een afzonderlijke beursnotering krijgen. Ook andere deelnemingen, onder meer in muziekstreamingdienst Spotify en een dochteronderneming van Sony zouden van de hand gedaan moeten worden.

In april 2015 halveerde Sony al zijn deelneming in Olympus van 10 procent naar 5 procent.