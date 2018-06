Pfizer verhoogt winstprognose

Pfizer rekent nu op een omzet tussen 52,4 miljard tot 53,1 miljard dollar, terwijl eerder op 52 miljard tot 54 miljard dollar werd gerekend. De bandbreedte voor de prognose voor de winst per aandeel werd juist wat hoger bijgesteld.

In het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een 1 procent hogere omzet van bijna 13,2 miljard dollar. De omzetgroei werd wat gedrukt door de verkoop van het onderdeel Hospira Infusion Systems in februari en negatieve wisselkoerseffecten. De nettowinst ging sterk omhoog tot ruim 2,8 miljard dollar.

Consumentendivisie in etalage

Pfizer kondigde verder aan dat waarschijnlijk volgend jaar een besluit zal worden genomen over zijn consumentengezondheidszorgtak. Het bedrijf maakte onlangs bekend de strategische opties voor de consumentendivisie tegen het licht te houden.

Het onderdeel maakt onder meer medicijnen en vitamines die verkrijgbaar zijn zonder recept. Daaronder vallen bijvoorbeeld de pijnstillers van Advil en de voedingssupplementen van Centrum. Het kan gaan om een gehele of gedeeltelijke verkoop, afsplitsing of een andere transactie. Pfizer kan ook besluiten het onderdeel te behouden. De tak behaalde vorig jaar een omzet van circa 3,4 miljard dollar en is actief in meer dan negentig landen.