Financieel

Kartelboete van €875 miljoen voor Duitse autobouwers

De Europese Commissie heeft de vijf Duitse automerken een boete gegeven van ruim €875 miljoen vanwege het samenspannen in technologie om de werkelijk uitstoot te verdoezelen. Mercedes-moeder Daimler hoeft niets te betalen, omdat die het kartel had aangemeld in Brussel.