Arbodiensten: ziekteverzuim duidelijk omlaag na griepepidemie

In maart registreerden de diensten, beide onderdeel van HumanTotalCare, nog 74 verzuimmeldingen per duizend werkenden. In april ging het nog maar om 44 meldingen. De ontwikkeling is niet vreemd voor deze tijd van het jaar, want aan de vooravond van de zomerperiode neemt het aantal uitvallers doorgaans af.

De griepepidemie die ons land half december in haar greep kreeg, was volgens het RIVM begin april officieel voorbij. Het hoogtepunt van de epidemie was in de eerste week van dit jaar. Toen gingen 99 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. De eerste golf liep van half december tot eind januari. Hierna volgde een mildere golf.

Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare, geeft aan dat de periode is aangebroken waarin veel werknemers uitkijken naar de zomervakantie. „Het positieve effect van vakantie moeten we niet onderschatten. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er medewerkers die meer werkdruk ervaren. Dat hoeft voor de korte termijn geen probleem te zijn, maar na een tijdje is het juist belangrijk om even vrij te nemen van je werk, zodat je op kunt laden.”