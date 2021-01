Betaalbedrijf Buckaroo slaat zijn vleugels uit

De eerste buitenlandse vestiging is een stap in de groeistrategie voor het bedrijf, vertelt ceo Paul Scholten. Omzet- en winstontwikkeling bij de betaaldienstverlener die in 2005, de begintijd van het online betalen, werd opgericht, bleven tot vorig jaar vrij vlak. Dat terwijl andere fintechbedrijven als Adyen en Mollie in de tussentijd wel uitgroeiden tot miljardenoperaties.

Omzetgroei

In 2018, het laatste jaar waarover een winst- en verliesrekening is te vinden, haalde het bedrijf ruim €9 miljoen omzet, bij een nettowinst van zeven ton en zestig werknemers die meer dan drieduizend klanten bedienden. Die zitten met name in Nederland. In België bedient Buckaroo via zijn partnership met fintechbedrijf POM al zevenhonderd klanten.

In 2020 werd na een strategische herziening en een beetje hulp van de coronapandemie wel een flinke omzetgroei van 45% geboekt en heeft Buckaroo, dat inmiddels 75 medewerkers telt, van zijn investeerder Blackfin de opdracht gekregen om uit te breiden.

Eind vorig jaar werd daarom betalingsbedrijf Sisow overgenomen. „Dat richt zich op kleinere bedrijven dan de middelgrote tot grote klanten waarop wij ons richten, maar past goed bij ons omdat we wel in dezelfde branches actief zijn”, zegt Scholten, die laat weten van zijn aandeelhouder niet actief te mogen zijn in hoogrisicosectoren als porno en het gokwezen.

Mijlpaal

De vestiging in België die de groei bij onze zuiderburen moet aanjagen is een volgende mijlpaal, maar volgens Scholten toch maar een stap in de groeistrategie van Buckaroo. „We hebben in 2020 laten zien dat we dat we kunnen groeien en onze aandeelhouder denkt dat er een consolidatie gaat plaatsvinden op de Nederlandse en Europese betalingsmarkten. Daarin willen we een rol spelen en we kijken naar bedrijven die we kunnen overnemen. Daarbij kijken we ook actief naar bedrijven buiten Nederland, zoals in markten als Frankrijk en Duitsland. Voorlopig zijn we op die markt een jager, en geen prooi. Wat er op de langere termijn gebeurt, moet de tijd uitwijzen.”