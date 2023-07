Samenwerking houdt eeuwenoude keramiekfabriek jong

Amsterdam - Royal Goedewaagen is een van de oudste keramiekfabrieken van ons land. Het bedrijf bestaat sinds 1610 en dat is een prestatie die niet vol is te houden zonder samen te werken, stelt managing director Pauline Spin. Dat doen ze net zo makkelijk met een eeuwenoud bedrijf als Holland Amerika Lijn, als met een online speler als Bloomon.

Volgens Pauline Spin van keramiekfabriek Goedewaagen is samenwerking cruciaal om als bedrijf toekomstbestendig te blijven. Ⓒ Jos Schuurman