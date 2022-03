Beursblog: AEX dringt verlies terug

Door Johan Wiering

Het eerdere verlies van ruim 2% voor de AEX, in reactie op het tegenvallende onderhandelingsresultaat tussen Oekraïne en Rusland en een onverwachts ECB-besluit, is inmiddels duidelijk afgenomen. Evenals woensdag lijken koopjesjagers kansen te zien bij de in de afgelopen weken sterk gedaalde aandelenkoersen.