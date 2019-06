ING-participatie krijgt PSD2-vergunning

Met de PSD2-vergunning voldoet het bedrijf aan de nieuwe Europese betaalrichtlijn om als bedrijf onlinebetalingen te verwerken. Dankzij PSD2 kunnen bedrijven diensten ontwikkelen die gebruikmaken van de bankgegevens van klanten. Zo is het mogelijk om gegevens van rekeningen bij verschillende banken samen te voegen. Cobase biedt een product voor zakelijke klanten die over het algemeen een jaaromzet hebben vanaf 100 miljoen euro en met meerdere banken. Zij krijgen via het multibanking-platform toegang tot alle bankrekeningen bij de verschillende financiële instellingen waar zij een relatie mee hebben.

Door het verkrijgen van de PSD2-vergunning komt Cobase, dat in 2017 werd opgericht, onder toezicht te staan van DNB. ING Ventures is meerderheidsaandeelhouder maar het bedrijf opereert volledig onafhankelijk en onder eigen naam en management.