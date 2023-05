Banken bieden tegen elkaar op: nu 2,20% spaarrente zonder voorwaarden

Klanten krijgen de rente over spaargeld tot €100.000. Dat is ook het bedrag dat wordt gegarandeerd dankzij het Europees depositogarantiestelsel. Er zijn geen kosten verbonden aan het openen van de spaarrekening.

Verplicht account

Bij beleggingsplatform Scalable Capital, dat onder het Duitse garantiestelsel valt, was al 2,30% spaarrente mogelijk op spaargeld, maar daar is het verplicht een account te nemen dat €4,99 per maand kost. De Renault Bank, die valt onder het Franse stelsel, biedt nu 2,15%. Ook de Estse In Bank (2,07%) en Zweedse Nordax Bank (2,02%) bieden meer dan 2%, net als Bunq, die met 2,01% spaarrente de hoogste Nederlandse aanbieder is.

Wie zijn geld langer kan missen, kan maximaal 3,55% rente krijgen als hij zijn geld 1 jaar vastzet, 3,75% bij 2 jaar en 3,85% voor 3 jaar. De Rietumu Bank uit Letland biedt hier de hoogste percentages.

De Europese Centrale Bank verhoogt per 10 mei het belangrijkste rentetarief naar 3,25%. Dat krijgen banken dus als zij geld in Frankfurt stallen.