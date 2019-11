'Solide resultaten investeerder HAL'

De zogeheten nettovermogenswaarde van HAL was per 30 september 13,3 miljard euro tegenover 11,2 miljard euro aan het einde van 2018. De toename is grotendeels toe te schrijven aan de hogere koersen van optiekbedrijf GrandVision en opslagbedrijf Vopak, waar HAL belangen in heeft.

Verder zijn de kenners positief over de aanstaande verkoop van GrandVision aan brillenreus EssilorLuxottica. HAL krijgt in die deal 28 euro per aandeel, oftewel 5,5 miljard euro in totaal. Volgens de analisten bij KBC is dat een "zeer aantrekkelijke exitprijs". Ze denken dat HAL het geld uit de verkoop weer gaat investeren.

KBC heeft een accumulate-advies op HAL met een koersdoel van 155 euro. Het aandeel HAL stond donderdag omstreeks 09.55 uur 0,1 procent hoger op 141,60 euro.