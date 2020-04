Fed verlaagt frequentie bepaalde repo-transacties

Het gaat om het programma waarbij de Fed herhaaldelijk honderden miljarden dollars in het financiële systeem pompt via zogeheten repo's. Daarbij koopt de centrale bank Amerikaanse schuldpapieren van banken, met de afspraak dat banken ze later weer terugkopen. Het is zodoende een soort lening met onderpand.

Vanaf 4 mei keert de Fed terug naar het regelmatig uitvoeren van één 'overnight'-repo-transactie per dag, namelijk die in de ochtend, en wordt de repo-transactie die nu telkens 's middags plaatsvindt, geschrapt. De frequentie van repo-transacties voor een periode van drie maanden wordt daarnaast teruggebracht tot eenmaal per twee weken. Nu vinden die transacties nog eenmaal per week plaats.