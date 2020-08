Bayer schikt in VS om anticonceptiemiddel

Met de schikking is zo'n 90 procent van de 39.000 rechtszaken tegen Bayer opgelost. Het bedrag dat Bayer nu uittrekt is aanzienlijk hoger dan de 1,1 miljard die het Duitse bedrijf in 2013 overhad voor Conceptus, het bedrijf dat Essure had ontwikkeld. Het anticonceptiemiddel wordt sinds twee jaar niet meer verkocht.

De schikking geldt alleen voor zaken in de VS. Britse vertegenwoordigers van Essure-gebruiksters hebben Bayer al opgeroepen om ook in dat land serieus over een schadevergoeding te praten.

De schikking is niet de eerste dit jaar voor Bayer. De onderneming telde in juni 12,1 miljard dollar neer om een aantal zaken rond de onkruidverdelger Roundup op te lossen. Desondanks lopen er nog tienduizenden zaken rond het vermeend kankerverwekkende middel dat Bayer in handen kreeg met de overname van Monsanto. Investeerders willen dat Bayer-topman Werner Baumann het bedrijf wegleidt van de vele rechtszaken.