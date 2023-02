Premium Het beste van De Telegraaf

Vervelende verrassing: oud-huisgenoot heeft ineens recht op pensioen

Door Marlou Visser

Een vrouw komt er achter dat haar oud-huisgenoot recht heeft op een deel van haar pensioen. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Dat is schrikken: een vrouw komt er door een brief van haar pensioenfonds achter dat haar voormalige huisgenoot, met wie zij inmiddels niet meer bevriend is, recht heeft op een deel van haar pensioen. Een gang naar klachteninstituut voor de financiële sector Kifid helpt haar wel van deze financiële last af.