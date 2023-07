Heeft u grappig verhaal over geven van fooi op vakantie?

Voor een verhaal over het geven van fooi op vakantie is De Telegraaf op zoek naar grappige, verrassende of beschamende anekdotes over het al of niet geven van fooi op vakantie.

Heeft u een bijzondere ervaring op dit gebied? Stuur uw verhaal dan naar c.broesder@telegraaf.nl en wellicht wordt uw ervaring meegenomen in het artikel van aanstaande zaterdag.