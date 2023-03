Premium Het beste van De Telegraaf

Vastgoedinvesteerders, dataspecialisten en advocaten vinden elkaar tijdens periodieke lunches Ondernemers genoeg in ambtenarenbolwerk

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

V.l.n.r. telemarketier Margot Houtelaar, Saskia Laurijsen van Coos Online Media , galeriehouder Coen van de Oever en eigenaresTamara Holwerda van Central Park.

Geen ambtenaar te bekennen op de gezellige lunch in restaurant Central Park in Voorburg, een groen grensdorp omsingeld door Den Haag waar traditiegetrouw veel overheidsdienaren wonen. Hun afwezigheid was niet vreemd want de bijeenkomst was louter voor Haagse ondernemers.