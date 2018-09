Ex-topman Wessanen krijgt €1,3 miljoen mee

Dat staat in het jaarverslag van het biologische voedingsmiddelenbedrijf. In november kondigde het bedrijf aan het contract met Merckens, die vier jaar lang de leiding had over het bedrijf, niet werd verlengd.

De nieuwe topman, de Fransman Christophe Barnouin, kreeg bij aanvang direct een welkomstbonus van 138.000 aandelen die een waarde vertegenwoordigden van €400.000. In de enkele weken dat hij nu aan het hoofd van het bedrijf staat, zijn die stukken al een kleine 5% meer waard geworden. Sinds de aankondiging van het biobedrijf dat Merckens gewisseld zou worden is de beurskoers gestegen van €2,62 tot €3,62.

Over financieel topman Ronald Merckx leken de commissarissen wel tevreden. Hij ontving bovenop zijn bonus van 30% van zijn jaarsalaris nog €18.000 extra.