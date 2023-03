Premium Het beste van De Telegraaf

De Staat in kernenergie? ’Een risico, maar we kunnen eraan verdienen’

Uitbreiding bij Borssele mogelijk. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nederland moet volgens de kabinetsfracties VVD en CDA een staatsbedrijf optuigen dat kernenergie gaat opwekken om Nederland voldoende groene stroom te bieden. Met hulp van bedrijven. Enerzijds zijn kerncentrales in Europa vaak een financieel drama. Aan de andere kant: er is nieuwe generatie centrales in aantocht. Waarom zou het nu wel lukken? Vijf vragen.