Galapagos: GSK heeft studie lupus stopgezet

Ook wordt de verkennende Fase 1/2 studie in colitis ulcerosa gepauzeerd. Een duidelijke reden daarvoor geeft Galapagos echter niet.

Wel is inmiddels de dosering van het molecuul voor de patiënten in de Fase 2 studie in psoriasis afgerond. De eerste resultaten van de werkzaamheid en de veiligheid worden verwacht in de eerste helft van 2014. Galapagos kan een succesbetaling van GSK ontvangen wanneer een succesvolle Proof-of-Concept wordt bereikt in patiënten die behandeld zijn met het molecuul.

GSK2586184 werd door Galapagos ontdekt en ontwikkeld binnen de alliantie met GSK. Het bedrijf nam in februari 2012 een licentie op het molecuul en verkreeg hierbij de wereldwijde rechten op verdere ontwikkeling en commercialisering. Galapagos kan, zonder verdere kosten, nog 34 miljoen euro aan succesbetalingen van GSK ontvangen, en tot aan tweecijferige royalty's op de wereldwijde verkopen in alle therapeutische toepassingen.