USG People ziet weer groei

USG People boekte vorig kwartaal een omzet van 580,4 miljoen euro. Dat was 0,3 procent meer dan in het voorgaande kwartaal. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebita) steeg met ruim driekwart tot 27,2 miljoen euro. Onder de streep ontstond door eenmalige reorganisatiekosten een verlies van 12,2 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een verlies van 211 miljoen euro geïncasseerd.

Volgens USG People werd vorig kwartaal ,,het omslagpunt naar groei'' bereikt. ,,Deze positieve trend heeft zich ook in de eerste weken van 2014 voortgezet'', liet het bedrijf weten. In januari was de omzet 2 procent hoger dan een jaar eerder, in Nederland namen de opbrengsten in die maand met 4 procent toe. Het bedrijf verwacht dit jaar te profiteren van zijn reorganisatie en de bundeling van merken.

Unique

In heel 2013 zakte de omzet van het moederbedrijf van merken als Unique en Start People met ruim 5 procent tot 2,25 miljard euro. Daarbij werden de kosten met 33,6 miljoen euro verlaagd en werd de schuld met 66 miljoen euro afgebouwd. De ebita zakte met 5 procent tot 66,5 miljoen euro.

USG People stelt een dividend voor van 0,14 euro per aandeel.