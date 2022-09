Beursblog: Akzo onderin hogere AEX

Door Johan Wiering

Vanochtend heeft Knab, de handelsdag geopend met een slag op de gong. Het team heeft het 10 jarig jubileum van Knab uitgebreid mogen gevierd. Knab is een online bank voor zakelijk en particulier gebruik. De groep is verwelkomd door Robin van Rijn, Client Relationship Manager van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext AEX 645.25 0.76 %

De AEX is vanochtend duidelijk hoger geopend. Beleggers zien bij de in de afgelopen weken hard weggezakte aandelenkoersen koopkansen, ondanks aanhoudende zorgen over de oplopende rentes en de economie. AkzoNobel blijft achter na een winstwaarschuwing.