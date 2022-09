Beursblog: op grillig Wall Street keert Nasdaq terug naar winst

Na de bescheiden opleving een dag eerder heeft de AEX de herstelbeweging voortgezet. Bij de start was de winst nog een stuk groter tot net boven 650 punten. Vooral uitblinker Takeaway in reactie op een positieve update en Shell nemen het voortouw. Philips zit in de achterhoede.

Klik hier als het beursblog niet zichtbaar is.