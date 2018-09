Bpost naar hoofdindex Brussel

Dat heeft beursorganisatie Euronext donderdagavond gemeld. Het farmaceutische bedrijf ThromboGenics wordt uit de Bel-20 verwijderd. De wijzigingen gaan per 21 maart in.

Bpost ging in juni vorig jaar naar de beurs in Brussel, en staat nu in de Brusselse index voor middelgrote fondsen. De Belgische overheid heeft nog altijd een belang van meer dan de helft in het postbedrijf.

De onderneming ging voor €14,50 per aandeel naar de beurs, donderdag sloot het fonds op €15,25.