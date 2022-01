Prinses Beatrix viert 84ste verjaardag

Royals

Johan Vlemmix en Salar Azimi verrassen jarige Beatrix met peperduur cadeau

Samen met ondernemer Salar Azimi is Johan Vlemmix maandagmiddag naar kasteel Drakensteyn in de Lage Vuursche getogen om een speciaal cadeau aan de jarige prinses Beatrix aan te bieden. In het speciale doosje zit namelijk kaviaar met een waarde van 100.000 euro.