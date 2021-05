Ziekteverzuim stijgt naar record in coronajaar

De meeste ziekmeldingen waren er in de zorg met 6,4%, bijna een procentpunt meer dan in 2019. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Verweg de meest genoemde verzuimreden was griep en verkoudheid. Van alle werknemers meldde ruim 2% zich ziek vanwege coronaklachten.

Stress

Alarmerend wil hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers aan de Universiteit Utrecht het almaar stijgende ziekteverzuim nog niet noemen. Begin jaren 80 kende ons land immers een ziekteverzuim van 10%. „Maar het oplopende ziekteverzuim in de zorg is wel zorgwekkend omdat in die sector vóór corona al een oplopend ziekteverzuim had”, zegt Schippers. Daar is dus iets structureels mis en dat los je niet even op met meer salaris.” Schippers verwacht dan ook dat de personeelstekorten in de zorg voorlopig alleen maar toe zullen nemen.

Opvallend is dat bij de kleinste bedrijven het ziekteverzuimpercentage notmaal gesproken altijd het laagst is bij de kleinste bedrijven met minder dan 10 werknemers. Nu nam bij deze bedrijven het verzuim het sterkst toe: van 1,7% in 2019 naar 2,8% in coronajaar 2020. De laatste keer dat het ziekteverzuim bij de kleinste bedrijven zo hoog was, was in 2002.

Hybride

Ook in andere sectoren zal als de coronapandemie meer uitdooft, het ziekteverzuim niet ineens flink gaan dalen. Bedrijven die omzetverlies willen goedmaken zullen personeel misschien meer onder druk zetten. In het onderwijs was het ziekteverzuim met een kleine 5% iets gedaald, maar ook daar kan het verzuim weer oplopen. Schippers: „Ook het onderwijspersoneel heeft vanwege de coronacrisis veel stress gehad. Die medewerkers zullen ook aan het eind van hun latijn zijn.”

Het is volgens Schippers lastig te voorspellen hoe het ziekteverzuim zich na de coronacrisis zal ontwikkelen en wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt zullen zijn. ,,We gaan een hele nieuwe ontwikkeling in waarbij er hybride werkvormen komen van deels thuis en deels op kantoor werken. Het is nog afwachten wat daar de positieve en negatieve effecten van zullen zijn.”