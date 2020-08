Economisch herstel VS duwt Dow hoger

De Dow Jones stond ruim een uur voor sluiting op 27.917 punten, goed voor 0,7% winst. De Nasaq-index steeg 0,4%, de S&P 500 noteerde 0,3% winst.

Beleggers op Wall Street verwerktennieuwe macro-economische cijfers uit Europa, waaruit blijkt dat het herstel van de industrie hapert.

Amerikaanse huizenverkopen verrasten met een toename van 24,7% in juli afgezet tegen de vorige maand, volgens cijfers van National Association of Realtors.

De bedrijvigheid in de industrie is in augustus sterker gegroeid dan een maand eerder, meldde vervolgens de Britse marktonderzoeker Markit op basis van een voorlopige raming.

Daarmee presteert de Amerikaanse industrie beter dan die in Europa. De inkoopmanagersindex van Markit noteerde 53,6 tegen 50,9 in juli, economen rekenden in doorsnee op een stand van 52 en een niveau van 50 of meer wijst op groei.

Daarnaast sloten de EU en de Verenigde Staten een deal om wederzijdse exportbeperkingen te verlagen.

Zorgen om groei

De laatste dagen zijn er steeds meer zorgen over het tempo waarin economieën weer uit de coronacrisis kunnen komen. Centralebankiers zowel in Europa als de VS hebben al laten weten dat ze op basis van de beschikbare gegevens nog niet echt conclusies durven te trekken.

Tegen die achtergrond zorgden tegenvallende Europese industriecijfers voor terughoudendheid bij beleggers.

Verder accepteerde Joe Biden donderdagavond, op de laatste dag van de Democratische Conventie, officieel de nominatie als presidentskandidaat van zijn partij. Hij wil, als hij in november gekozen wordt tot Amerikaans president, een leider zijn die het land verzoent en beloofde de VS uit de duisternis van tegenstellingen te halen waarin het nu verkeert.

Deere profiteert

Onder de aandelen grote uitschieters. Batterijautomaker Tesla steeg 4,4% tot $2072 per aandeel. Het bedrijf van Elon Musk heeft nu een grotere marktwaarde dan Walmart in de S&P 500.

Fabrikant van landbouwmachines Deere (+4,4%) heeft de verwachtingen voor de rest van het jaar flink verhoogd. De onderneming profiteert de laatste tijd onder meer van stijgende verkoopcijfers in Noord-Amerika omdat boeren daar hun verouderde wagenparken vervangen.

Dit kon evenwel niet voorkomen dat de wereldwijde omzet afgelopen kwartaal omlaag ging als gevolg van de coronacrisis. Deere heeft al in de uitgaven en investeringen gesneden, onder meer door banen te schrappen.

Estée Lauder ging met 3,5% in herstel na fors verlies gisteren. Apple won 2%.

Cruisemaatschappijen en hotel- en casinoketens veerden weer wat op in de S&P 500: Wynn Resorts steeg 5,3%. Las Vegas Sands won 3,3%, MGM steeg 3%.

Daarnaast gaat de aandacht naar farmaceuten Pfizer (+0,3%) en BioNTech (+11,9%). Zij hebben aangegeven dat er voor het coronavaccin waaraan ze werken, mogelijk in oktober al een goedkeuringsaanvraag ingediend kan worden bij toezichthouders.

"Grootste notering ooit"

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba (-0,9%) staat in de schijnwerpers. Miljardair Jack Ma gaat naar verluidt binnen een paar weken Alibaba-dochter Ant Group naar de beurs brengen in wat de grootste beursgang ooit moet worden. Er zou worden gemikt op een waardering voor het Chinese fintech-bedrijf van zo'n 225 miljard dollar.

