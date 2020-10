Unibail topper in stevig lagere AEX

Om kwart over twaalf stond de AEX-index 2% lager op 560,7 punten. De AMX daalde 1,5% naar 839,3 punten. De koersenborden in Londen (-2,2%), Frankfurt (-2,8%) en Parijs (-2,2%) kleurden eveneens dieprood.

De indexfutures wezen op een 0,9% tot 1,6% lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de verliezen van 0,6% tot 0,8% op woensdag.

Directeur Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer wijt de verliezen vooral aan de opmerking van de Amerikaanse minister Steven Mnuchin van Financiën woensdagavond dat een nieuw coronasteunpakket er vóór de presidentsverkiezingen van 3 november waarschijnlijk niet inzit. „Dit wijst erop dat de grote drijfveer voor de beurzen stimulus op korte termijn is. Hoe langer het duurt voordat Jan Modaal steun krijgt, hoe gevaarlijker het wordt. Bedrijven kunnen beter stationair doordraaien dan failliet gaan, want daardoor wordt veel meer kapitaal vernietigd.”

Bender denkt dat als Donald Trump de verkiezingen verliest, het steunpakket er niet komt voor de inauguratie van Joe Biden op 20 januari. „Misschien dat Trump toch nog probeert om snel tot een akkoord met de Democraten te komen, die een veel ruimer steunpakket willen. Het is aan hem wel toevertrouwd dit dan als een overwinning te claimen.”

Ook de aanhoudende opmars van het coronavirus in veel Europese landen baart Bender zorgen, vooral omdat dit tot strengere maatregelen leidt. Zo heeft Frankrijk de noodtoestand voor de volksgezondheid afgekondigd en lijken extra maatregelen in Duitsland onvermijdelijk vanwege het recordaantal nieuwe coronabesmettingen. „Hoe langer de lockdown duurt, hoe schadelijker voor de economie. Ik pleit voor harde financiële consequenties voor overtreders, die er immers voor zorgen dat de belastingen langdurig omhoog moeten om de schulden weer af te bouwen.”

Aan het Brexit-front dreigt opnieuw een belangrijke deadline niet gehaald te worden. Donderdag verstrijkt het moment waarvoor volgens de Britse premier Boris Johnson een akkoord moet zijn bereikt over een handelsverdrag met de Europese Unie voor na het vertrek van de Britten. Beide partijen zijn tijdens maandenlange onderhandelingen echter nauwelijks bij elkaar gekomen.

Unibail schiet omhoog

De AEX werd vooral omlaag getrokken door de zwaargewichten Royal Dutch Shell (-4,2%), ASML (-3,2%) en Prosus (-2,5%).

ABN Amro zakte 2,2%. Het Openbaar Ministerie heeft het witwasonderzoek tegen het bankconcern bijna afgerond. Hierdoor kunnen volgens De Telegraaf de onderhandelingen over een schikking met de bank van start gaan. Analisten vermoeden dat de schikking voor ABN Amro op zo’n €400 miljoen zal uitkomen.

Unibail-Rodamco-Westfield was met een plus van 11% een positieve uitschieter. Een groep aandeelhouders onder aanvoering van voormalig Unibail-baas Léon Bressler heeft de aanval ingezet op het plan van het winkelvastgoedfonds om voor €3,5 miljard aan aandelen uit te geven. Bender noemt dit een riskante strategie. „Unibail zit in zwaar weer en als de aandelenemissie niet door gaat, neemt de kans op een faillissement aanzienlijk toe.”

In de AMX stond technologieconcern TKH met een min van 4% onderaan. Luchtvaartconcern Air France KLM ging 2,6% omlaag vanwege de strengere coronamaatregelen in onder meer Frankrijk.

Op de lokale markt werden de leverancier van software voor klantcontactcentra CM.Com en chipleverancier RoodMicrotec beloond voor hun kwartaalberichten. CM.com (+6%) bleef stevig groeien. RoodMicrotec (+3,7%) behaalde in het derde kwartaal een omzet van €3 miljoen.

AND (-0,7%) kondigde aan zijn bedrijfsnaam te veranderen in GeoJunxion. De navigatiefabrikant gaat meer inzetten op specifieke route-informatie, zoals gebieden met milieuzones.