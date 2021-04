Ook Kruidvat gaat aan de zelftest

Het gaat om testen die van de overheid ontheffing hebben gekregen om als zelftest verkocht te worden en naar eigen zeggen makkelijk in gebruik zijn. Met deze testen kan iedereen thuis een coronatest bij zichzelf afnemen of dit door een huisgenoot laten doen. De uitslag van de test is na een kwartier bekend. Kruidvat heeft in totaal 1250 winkels in Nederland en België.

De zelftest is vooral handig voor mensen die extra zekerheid willen dat ze anderen niet besmetten met het coronavirus. Bijvoorbeeld als zij niet thuis kunnen werken of als zij voor kwetsbare mensen moeten zorgen. Mensen met klachten die passen bij corona en mensen die contact hebben gehad met iemand met het virus of terugkeren uit een hoog risicogebied krijgen het advies zich te laten testen bij de GGD.

Met de zelftest wil Kruidvat de drempel voor het laten testen zo veel mogelijk wegnemen. ,,We bieden de antigeenzelftest in onze winkels tegen een betaalbare prijs aan, zodat we deze voor iedereen zo toegankelijk mogelijk kunnen maken”, legt Niek Schipper, commercieel directeur van Kruidvat uit. ,,De test is heel eenvoudig in het gebruik. wanneer klanten vragen hebben kunnen zij altijd terecht bij een van onze bijna 4000 gediplomeerde drogisten die klaarstaan met een deskundig advies.”

Concurrent Etos begon vorige week zaterdag al met de verkoop van zelftesten tegen corona.