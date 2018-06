Ophef productiefout chipmachine drukt koers ASML

Bij TSMC is in een ASML-machine, die net als bij klant Intel tests draait, een fout opgetreden. De EUV-technologie, die chips met een lichtbron etst en in laagjes opbouwt, ligt onder het vergrootglas nadat de koers van ASML afgelopen kwartalen bleef stijgen.

De EUV-machines zetten nog kleinere lijntjes op een chip waardoor er meer data op kunnen en smartphones en tablets nog sneller kunnen werken. Bij TSMC kreeg de ASML-machine last van een verkeerde uitlijning van de laser, waardoor de hele lichtbron stil kwam te staan, aldus analist Bernd Laux van Kepler Cheuvreux.

'Belachelijk'

,,Dit is totaal uit zijn verband gerukt'', aldus Versteeg, na contact met ASML zelf. ,,Eén onderdeeltje van de machine dat stuk is en morgen vervangen is. Dit is een productieprobleempje bij de klant zelf, waarschijnlijk voor de rekening van TSMC. De hele EUV-technologie van ASML is totaal niet in het geding, deze machine zit nog in een testfase voor chips die pas in 2016 of 2017 op de markt komen.''

Ook Kepler houdt overigens zijn koopadvies overeind.

Bij de laatste jaarcijferpresentatie waren analisten in doorsnee tevreden over het tempo van de ontwikkeling bij ASML. Het Veldhovense concern verwacht midden 2014 de stabiele kracht van de machines te hebben opgevoerd naar een productie van 70 wafers met chips per uur.