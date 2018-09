Gilissen handhaaft koopadvies SBM

Effectenbank Theodoor Gilissen noemt de steekpenningenaffaire bij SBM Offshore weliswaar ernstiger dan verwacht, maar verandert het oordeel over het bedrijf niet. Het advies blijft dus 'kopen’. De bank had ingezet op een schade aan de onderkant van de marktverwachting van $100 à 400 mln, maar denkt nu dat het aan de bovenkant kan uitkomen. Bij Theodoor Gilissen gaat men er ook vanuit dat het aandeel de scherpe koersdaling wel weer te boven zal komen wanneer de kwestie eenmaal afgerond is. Dat gebeurde ook nadat de perikelen rond het Yme-project voorbij waren. Gilissen handhaaft het koopadvies voor het aandeel vanwege de gunstige langetermijnvooruitzichten voor SBM, dat profiteert van het feit dat de olieproductie steeds meer in diepe wateren moet plaatsvinden. De vraag naar de omgebouwde olietankers van het bedrijf die daartoe gebruikt worden voor de tijdelijke opslag van olie en gas zal daarom sterk toenemen. Gilissen vindt het niet erg dat SBM voor het sterk houden van de balans geen dividend uitkeert. De bank ziet SBM niet als een dividend- maar als een groei-aandeel. Gilissen handhaaft het koersdoel op €20. Zie ook: SBM Offshore nu dumpen? Advies Beleggers Belangen-redacteur Freek Tewes voor SBM (alleen voor abonnees) Foto: het gewraakte Yme-platform; L.C. Nottaasen (flickr.com)

