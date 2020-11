Verlaat borrel nooit als laatste!

Koningin Máxima naast Bavaria-topman Peer Swinkels (l.), vorige jaar tijdens de 300ste verjaardag van de brouwerij. Ⓒ Foto Mees van den Ekart

,,De onbelangrijkste mensen arriveren het eerst en vertrekken het laatst. Bij de belangrijkste mensen is het precies andersom.” Het één van de veelzeggende vuistregels uit Protocol to Manage Relationships Today. Het nieuwe handboek werd gisteren gepresentereerd in een webinar met deelnemers vanover de hele wereld.