Beursblog: Shell stijgt na kwartaalupdate in hogere AEX

Door Vian Schouten

Amsterdam - De AEX stijgt in de ochtendhandel, evenals andere Europese beurzen. Olie- en gasconcern Shell is een van de winnaars na publicatie van een handelsupdate. Het bedrijf heeft zijn handel in gas en olie in het eerste kwartaal opgevoerd vergeleken met vorig jaar, ondanks forse prijsstijgingen. Platenlabel UMG is de grootste verliezer.