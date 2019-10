Foutje van parkeerapp, toch boete

Bij het parkeren in Tilburg gebruikte de automobilist de parkeerapp van Park-line. De kaart in de app gaf echter een foute grens aan tussen tariefzone 1 en tariefzone 2, met als gevolg dat hij toch werd bekeurd.

Het gerechtshof in Den Bosch stelde de automobilist in het ongelijk. In principe komt een fout in de appp voor risico van de heffingsambtenaar, stelden de rechters. Maar niet in dit geval.

Het Hof oordeelde dat op de parkeerder een onderzoeksplicht rust welk parkeertarief verschuldigd is voor de door hem gekozen parkeerlocatie. Kortom: hij had de informatie op de app moeten controleren met de feitelijke situatie. Dat was alleen anders geweest, aldus de rechters, als er geen borden aanwezig waren geweest. Of als de borden onduidelijk waren geweest. Dat deed zich in dit geval niet voor.