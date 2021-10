Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Is ons geld in goede handen bij minister Hoekstra?

Door Janneke Willemse

Minister Wopke Hoekstra Ⓒ ANP

Of het nou om de richting van de bitcoin gaat, om vaccinatieplicht of -vrijheid, diversiteit of humor: we nemen elkaar op ieder gebied de maat en als iemand het niet met ons eens is, dan bijten we flink van ons af. Het mag van mij allemaal wel wat minder fel en alert, maar met één uitzondering: ik hoop dat er fel wordt gereageerd op de informatie uit de Pandora Papers.