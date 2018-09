Omslag bij Neways in tweede jaarhelft

De producent van elektronische componenten zette over 2013 een nettowinst van 1,9 miljoen euro in de boeken in vergelijking met een nettoverlies van 400.000 euro in 2012. De omzet daalde, voornamelijk door een grote brand in een fabriek in het Duitse Kassel, met 3 procent tot 265 miljoen euro.

Neways stelt een goede uitgangspositie te hebben voor dit jaar, mede dankzij een groei van het orderboek met 10 procent tot 68,5 miljoen euro. Het bedrijf realiseerde vorig jaar hogere omzetten in de sectoren automotive en defensie, terwijl de inkomsten in de markten industrieel en medisch daalden. Het omzetniveau in de halfgeleiderindustrie verbeterde in de tweede helft van het jaar ,,duidelijk'' ten opzichte van de eerste helft.

Bedrijfsschade

Het bedrijf kijkt met vertrouwen naar 2014 dankzij een bedrijfsresultaat exclusief eenmalige lasten van 5 miljoen euro in de tweede helft van 2013. Dat resultaat kwam over het hele jaar uit op 6,3 miljoen euro in vergelijking met 2,4 miljoen euro in 2012. De operationele marge verbeterde daarbij van 0,9 procent tot 2,4 procent.

De brand bij Neways Electronics Production (NEK) in Kassel werd volledig vergoed door de verzekeraar die 23,5 miljoen euro aan Neways uitkeerde. Dat bedrag ,,geeft volledig dekking aan het voorraadverlies, de inventaris die verloren is gegaan en de geleden bedrijfsschade.'' Neways gaat zich door het wegvallen van de fabriek ,,heroriënteren op hoe het beste kan worden ingespeeld op de grote potentie die de Duitse markt voor een bedrijf als Neways biedt.''