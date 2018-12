Rusland reageert gestoken

De grootste angst van de markt is een volledige financiële ineenstorting van de Oekraïne. De gebeurtenissen volgen zich snel op. Na de geweldsuitbarsting van vorige week is de oude president gevlucht, een tijdelijke nieuwe door het parlement benoemd, nieuwe verkiezingen voor 25 mei gepland en moet de Oekraïense bevolking alle zeilen bijzetten om de eenheid in het land te bewaren. De Europese Unie biedt al meteen €20 miljard aan noodhulp aan.

Oorverdovend stil

Ook Amerika bemoeit zich openlijk met de nieuwe situatie in de Oekraïne, vooral om Rusland bij de Westerse toenadering te betrekken. Het is echter oorverdovend stil vanuit Rusland. President Poetin heeft nog niet publiekelijk gereageerd alleen anders dan in telefoongesprekken met de Amerikaanse president Obama en de Duitse Kanselier Merkel. Oekraïne is/was de achtertuin van Rusland en haar President Poetin. De grote vraag is of de Russische President een definitieve wending van de Oekraïne in de richting van het Westen zal accepteren en tolereren.

Indien zaken zich verder ontwikkelen zoals het zich nu laat aanzien, een verder rustig verloop van een historische politieke wending zonder additioneel bloedvergieten, zal dat de angst van de markt weg laten vloeien van een mogelijke financiële ineenstorting van de Oekraïne. Het is nog al een bedrag, €20 miljard, om meteen aan financiële hulp te bieden van de EU. Ook het IMF staat klaar om financiële hulp te bieden. De eerste signalen vanuit Rusland zijn dat Poetin dit toch niet als al te vriendelijk zomaar zal accepteren.

Tot voor vorige week hield Poetin er keiharde standpunten op na hoe hij zaken zich verder zag ontwikkelen met betrekking tot de Oekraïne. En dat was zeker niet de situatie zoals die zich nu ontvouwt. Ik hoop niet dat Poetin de ongelofelijk belangrijke gaskraan zal gaan dichtdraaien of ander soort machtsmiddelen in gaat zetten om de Oekraïne voor Rusland te behouden. Een verslechtering van zaken in Oekraïne betekent een mogelijke heropleving van Emerging Markets perikelen. En beurzen zullen dit niet leuk gaan vinden.

Oververhit vastgoed

In China staan de beurzen vanochtend onder druk in reactie op verder oplevende zorgen over de vastgoedmarkt. In een Chinese staatskrant wordt vanochtend melding gemaakt van het inperken van kredieten aan vastgoedontwikkelaars. Een nieuwe aanwijzing dat het de Chinese overheid ernst is om de oververhitte vastgoedsector af te remmen. De aanscherping van de kredietfaciliteiten in China zal onherroepelijk een negatieve uitwerking op korte termijn hebben volgens een analist. Ook viel de huizenprijsstijging in 70 Chinese steden lager uit dan gedacht.

Afgelopen weekend was er een G20-vergadering van ministers van financiën en centrale bankiers in Sydney, Australië. De agenda werd overheerst door de politieke omwenteling in Oekraïne en de reactie daarop van de G20 en Westerse landen. Uit de G20 kwam verder het nieuws dat de G20-landen in de komende 5 jaar de mondiale groei met 2 procent wensen te vergroten. Dit komt erop neer dat de G20-landen de wereldeconomie in de komende 5 jaar met €1500 miljard willen vergroten.

De G20 stelt voor om mondiale groei in de komende 5 jaar met €1500 miljard te kopen. Zonder duidelijk te maken wie dit zal gaan betalen en hoe dit geld in de economie zal worden gebracht. Gaat de G20 nieuw geld creëren om dan in de mondiale economie te brengen? Worden de schulden verder vergroot? Het uitspreken van ambitie is toegestaan maar vertel er dan meteen bij hoe dit dan gerealiseerd gaat worden en vooral wie er betaald?

Terug naar de markt. Het speelveld wordt steeds kleiner op korte termijn. Uit technisch oogpunt zijn er twee punten die deze week belangrijk zijn voor de verdere richting van de S&P500. Aan de bovenkant is dat de 1851. Een slot hierboven in groot volume impliceert een hernieuwde en volgende opwaartse uitbraak en beweging door naar boven die de belangrijkste aandelenindex ter wereld tot boven de 1900 punten uit zal kunnen laten komen. Een slot echter deze week onder het dieptepunt van vorige week van de S&P500 van 1824, impliceert verdere korte termijn zwakte en een mogelijke aanval op neerwaarts breekpunt van 1775 punten.

Rob Koenders (1961) is directeur van SprinterTips.nl, een website voor de actieve belegger.