Positief dankwoord van Limburgse hotelier

„Als eerste wil ik mijn dank uitspreken aan de overheid en Koninklijke Horeca Nederland. In het verleden heb ik kritiek geuit op de lastenverzwaringen die wij als (horeca)ondernemers voor onze kiezen hebben gekregen en dan vind ik dat je ook iets van je moet laten horen als er positieve maatregelen genomen worden. De steunmaatregelen die de overheid biedt, vind ik on- Nederlands; ze zijn niet zuinig. De strijd die Koninklijke Horeca Nederland voor ons voert zal ook zeker bijdragen aan de visie van de overheid op steun voor horeca-ondernemers. De noodregeling voor compensatie van loonkosten bij omzetverlies is zéér welkom. Dit hebben wij als familiebedrijf de komende maanden heel hard nodig.”

Hij vertelt dat in alle ’huizen’ - Château St.-Gerlach, Château Neercanne, De Winselerhof en het Kruisherenhotel - wordt gepoetst, geschilderd en er wordt buiten gewerkt in bijvoorbeeld de wijngaarden en groentetuinen. „Het maakt me ontzettend trots dat onze medewerkers flexibel zijn en overal kansen zien. We doen het écht samen, zo had de chef op hotel Winselerhof in Landgraaf een week een dienst aan de receptie bijvoorbeeld.”